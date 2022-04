Unternehmen in Nettetal : Stromausfälle im Hospital verhindern

Green Akku aus Kaldenkirchen lieferte dem St. Walburg‘s Hospital in Nyangao (Region Lindi) eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Foto: Artemed Stiftung

Kaldenkirchen Das in Kaldenkirchen ansässige Unternehmen Green Akku half zusammen mit der Artemed-Stiftung, an einem Krankenhaus in Tansania für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu sorgen. Es folgen 300 Solarpanels.

Das Unternehmen Bosswerk am Herrenpfad boomt ohne Ende. Sein Onlinehandel Green Akku vertreibt Batterien für Camper, Fahrzeuge oder als Speicher für Solaranlagen. Ebenso sind die Balkon-Photovoltaikanlagen von selfPV ein Renner, vor allem, seitdem die Energiepreise explodiert sind. Seit 2007 ist das Unternehmen in Nettetal ansässig, erst in Breyell, seit 2013 in Kaldenkirchen. Ein Teil der Belegschaft zieht gerade nach Grefrath. In den vergangenen Jahren hat das Familienunternehmen seinen Umsatz mehr als verdoppelt. Die Familie Felzen wollte da der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Möglichkeit dazu bot ihr die Stiftung Artemed.

Die Artemed Stiftung hat jetzt mit Unterstützung von Green Akku eine sichere und unterbrechungsfreie Stromversorgung im St. Walburg`s Hospital in Tansania realisiert. In einem zweiten Schritt plant sie die Installation von 300 Solarpanels, damit das Krankenhaus einen Teil seines Energiebedarfs kostengünstig und klimaneutral mit Solarstrom decken kann.

Info Expansion mit Solarenergie Green Akku baut sein Angebot für mobile Solaranlagen und Komponenten aus. Das Umsatzziel für das Jahr 2021 betrug 50 Millionen Euro. Inzwischen beschäftigt Green Akku 120 Mitarbeiter und bedient über 1200 Vertriebspartner. Das Unternehmen ist mit der Konzeption und dem Absatz autarker und netzparalleler Energiesysteme zur Eigenstromversorgung befasst: vom Minisolarkraftwerk bis zur Photovoltaik-Großanlage.

Das tansanische Krankenhaus St. Walburg`s Hospital hat aufgrund der instabilen öffentlichen Stromversorgung täglich mit bis zu 20 Stromausfällen zu kämpfen, die zum Teil auch länger andauern. Für die Patienten vor Ort ist der Ausfall der medizinischen Geräte lebensbedrohlich – insbesondere, wenn das Stromnetz während einer Operation zusammenbricht und dadurch die Beatmung und das Monitoring nicht mehr funktionieren. Damit diese Gefahr nicht länger besteht, führte die Artemed Stiftung eine umfassende Sanierung der IT und Elektrik im Krankenhaus durch. Die Technik für die neue unterbrechungsfreie Notstromversorgung kam aus Nettetal. Als ein Spezialist für nachhaltige Energielösungen lieferte Green Akku die Technik nach Ostafrika. Mitarbeiter halfen vor Ort, alles in Betrieb zu nehmen.

Herzstück ist ein System zur unterbrechungsfreien Stromversorgung, bestehend aus einem Verbund von sechs Wechselrichtern sowie einer größeren Anzahl Lithium-Batterien. Die neu installierte Technik ersetzt zu größten Teilen das alte Diesel-Notstromaggregat, das bei jedem Stromausfall einige Zeit brauchte, bis die Operationssäle samt Computer wieder hochfahren konnten. Falls der Start misslang, bestand für viele Patienten Lebensgefahr. Die neue Anlage stellt sicher, dass die wichtigen Stromkreise des Krankenhauses bei einem Ausfall des öffentlichen Netzes auf die Hochleistungsbatterien umgestellt werden. Dies passiert in wenigen Millisekunden unterbrechungsfrei und vollautomatisch. Mit dieser Ausstattung verfügt das St. Walburg`s Hospital nun über ein smartes und zuverlässiges System, das jahrelang, rund um die Uhr und ohne technische Ausfälle auch unter extremen Umweltbedingungen funktioniert – und so Menschenleben rettet.