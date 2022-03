Natur und Touristik in Nettetal : Von der Quelle bis zur Mündung

Natur und Touristik in Nettetal

Der geo-hydrologische Wassergarten der Stadtwerke liegt in Kaldenkirchen direkt gegenüber der Sequoia-Farm. Foto: Stadtwerke Nettetal Frank Hohnen/Stadtwerke Nettetal, Frank Hohnen

Kaldenkirchen Der geo-hydrologische Wassergarten der Stadtwerke Nettetal in Kaldenkirchen bietet besondere Einblicke in die Artenvielfalt der Region.

Die schöne Natur und ein lehrreicher Pfad laden zum Verweilen ein. Spaziergänger erhalten erste Einblicke in die Artenvielfalt der Region. Auf einem Rundweg können sich Besucher über die unterschiedlichen Funktionen der Gewässer mit ihren Pflanzen- und Tiergesellschaften, die Versickerungsgrade der Bodenschichten und die Wassernutzung informieren. Ein natürlich gestalteter Bachlauf zeigt den Fluss von der Quelle bis zur Mündung. Mehrere Themenbereiche veranschaulichen die verschiedenen Formen der Regenrückhaltung und naturnahe Abwasserreinigung durch Pflanzenklärung. So kann beispielsweise im ‚Garten der Versickerung‘ der Besucher beobachten, welche Mengen Regenwasser auf unterschiedlichen Materialien versickern.

Im Braunkohlewald können Besucher zahlreiche Pflanzenarten entdecken, die vor mehr als zwei Millionen Jahren in den Wäldern des linken Niederrheins heimisch waren. Einen getreuen Einblick in die heutige Vegetation der Feuchtbereiche am linken Niederrhein vermitteln der Erlenbruchwald sowie eine Teichanlage mit Röhrichtzonen. Ein überdachter Infostand und Schautafeln dienen dazu, den Besucher über die Entstehung des Landschaftsraumes linker Niederrhein mit seinen Sand-, Kies- und Tonschichten zu informieren.