Senioren-Union trifft sich am Wittsee

90 Besucher waren zu der Veranstaltung am Wittsee gekommen. Die nächste Versammlung ist am 11. Oktober. Foto: Senioren-Union

Wie gemacht war das Motto „Zukunft braucht Erfahrung“ der Senioren-Union Nettetal für der Zusammenkunft von 90 Besuchern und Gästen am Wittsee. Im Mittelpunkt stand der Vortrag der ehemaligen Landwirtschaftsdirektorin Annegret Dedden über den Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

Sie berichtete über Eindrücke und Kriterien und zeigte Bilder der Bereisung von 44 Dörfern in Nordrhein-Westfalen. Zu einem Kurzbesuch traf dann NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach ein, die gerade auf ihrer Heimat-Tour um den Wittsee gewandert war. Zum Abschluss zeigten Wolfgang Peters und Willi Engels einen weiteren Film aus der Reihe „Schönes Nettetal“ über die unteren Netteseen. Vorsitzende Greta van der Beek-Optendrenk zeigte sich beeindruckt vom Durchhaltevermögen der Teilnehmer bei hochsommerlichem Wetter und lud zur nächsten Versammlung am Donnerstag, 11. Oktober, in den Kaldenkirchener Grenzwald ein.⇥hws