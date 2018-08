Mit dem Nabu-Naturschutzhof Nettetal auf den Spuren der Tiere der Nacht

Nachtwanderung : Amaretto und Rotwein für Nachtfalter

Markus Heines zeigt den Besuchern Fotos der Tiere — dann sehen sie die echten Tiere. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Hinsbeck Auf eine außergewöhnliche Exkursion begaben sich die Teilnehmer im Ferienprogramm des Nabu-Naturschutzhofs. Zwischen Krickenbecker Seen und Hinsbecker Höhen ging es auf die Suche nach den Tieren der Nacht

„Ich habe einen Nachtfaltertrunk gemacht“, sagt Markus Heines. Dabei öffnet der ehrenamtliche Mitarbeiter des Nabu-Naturschutzhofs Nettetal eines der drei Gläser, die samt Pinsel in einer Box stehen. Die Blicke der Kinder und Erwachsenen, die auf dem Parkplatz hinter Haus Waldesruh in Hinsbeck um ihn herumstehen, sind neugierig. Heines macht die Runde mit dem geöffneten Glas, damit bei der Wanderung „Tiere der Nacht“ aus dem Sommerferienprogramm des Naturschutzhofs jeder einmal riechen kann.

Kindernasen bewegen sich vorsichtig schnüffelnd über dem Glasrand. „Das riecht gut, irgendwie weihnachtlich“, meint Anna. Connor ist hingegen ganz anderer Meinung: „Das stinkt“, lautet der Kommentar des Achtjährigen. Was wirklich drin ist, möchte eine der Mütter wissen, die den Duft als sehr fruchtig empfindet. „Rotwein, Amaretto, Zucker, Sirup“, zählt Heines auf. Die Hauptsache sei es, dass der Trunk gäre und stark rieche. Mit dem breiten Pinsel beginnt er, verschiedene Bäume und einen halbhohen Baumstumpf großzügig einzukleistern. Der süßliche Geruch macht sich breit. „Auf dem Rückweg schauen wir, ob wir es wirklich geschafft haben, damit Nachtfalter anzulocken“, sagt er. Die Box verschwindet wieder im Auto.

Info Naturschutzhof ist ganzjährig geöffnet Naturschutzhof Der Naturschutzhof des Naturschutzbundes (Nabu), Sassenfeld 200 in Lobberich, verfügt über ein zwei Hektar großes Außengelände. Öffnungszeiten Der Hof ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags bis 14.30 Uhr sowie von Mai bis Oktober auch sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Stattdessen greift er zu einer Taschenlampe und einem Beutel. „Wir befinden uns hier in einem der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands. Die Gegend wurde schon 1936 unter Naturschutz gestellt“, informiert er und weist noch einmal darauf hin, leise zu sein, um möglichst wenige Tiere zu verscheuchen und damit möglichst viele zu sehen. Füße rascheln durch das Laub. „Das ist ja wie im Herbst“, bemerken gleich mehrere Exkursionsbesucher. Was die lang anhaltende Trockenheit noch verursacht hat, können die Teilnehmer ein Stückchen weiter ebenfalls erleben. Es geht einen kleinen Stichweg zur Aussichtsplattform vom Gewässer an der Flootsmühle. Doch statt einem sich ausdehnenden Gewässer sind nur noch vereinzelt größere Pfützen vor dem Schilfgürtel zu sehen. „Wir haben einen historischen Tiefstand erreicht. Dass die Nette trocken ist, haben wir noch nie erlebt. Wir werden es gleich sehen, wenn wir weitergehen“, sagt Heines.

Inzwischen ist die Sonne untergegangen. „Wer weiß denn, wo die Sonne untergeht?“, möchte der Naturschutzhof-Mitarbeiter wissen. Tobias kennt sich aus. „Im Westen“, antwortet der Achtjährige. Ein Nicken von Heines. In der Dämmerung kommen die Fledermäuse, und damit alle wissen, wie die aus der Nähe aussehen und wie groß sie sind, zieht Heines entsprechende Fotos aus seinem Beutel. Das Foto mit der auf einem Daumen sitzenden Zwergfledermaus löst Erstaunen aus. So klein hätte sich die niemand vorgestellt. Dass es im Kreis Viersen zwölf Arten von Fledermäusen gibt, in Deutschland 25 und weltweit sogar mehr als 1200 Arten ist neues Wissen für die Teilnehmer.

Während Heines Wissenswertes über die kleinsten Säugetiere erzählt, zeigt er weitere Bilder. Es geht vom Gewässer weg tiefer in den Wald hinein. Die trockene Nette und die Renne, die noch Wasser führt, werden gekreuzt. Dann schaltet Heines den Bat-Detektor ein, den er ebenfalls aus seiner Tasche gezaubert hat. Der verwandelt die Ultraschallwellen, die die Fledermäuse bei ihren Flügen permanent ausstoßen, in für den Menschen hörbare Frequenzen. Es klappert und knackt. Die Fledermäuse sind aktiv. Sie senden ihre Ultraschallwellen aus, nur sehen kann man sie nicht. Das ändert sich allerdings ein Stückchen weiter. Die Zwergfledermaus und der Abendsegler tauchen in der Dämmerung auf. Die Begeisterung der Kinder kennt keine Grenzen. Und es wird noch spannender. Auf einmal leuchtet es mitten zwischen den Bäumen auf. Glühwürmchen sind unterwegs. „Das ist eine supergute Wanderung“, findet Hannah. Bäume im Dunkeln fühlen, das Gluckern von Wasser zu hören und die Nachtgeräusche des Waldes wahrzunehmen, sind ein Erlebnis.