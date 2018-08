Nettetal: Schützen in Breyell sammeln laufend Geld

Sternenlauf : Schützen sammeln laufend Geld

Am Donnerstag liefen, walkten und fuhren die Teilnehmer zur Kirche in Schaag. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Breyell/Schaag Sieben Tage, sieben Etappen: Die St.-Maria-Himmelfahrt-Bruderschaft Breyell-Natt steckt mitten in ihrem Sternenlauf für die Diözesanjungschützentage 2019

Die große Laufgruppe, die sich der Kirche in Schaag nähert, fällt durch die weißen T-Shirts mit dem großen grünen Herz schon von weitem auf. „Schützen mit Herz – schützen mit Herz“ ist darauf zu lesen. Kein zufällig ausgesuchter Slogan, sondern das Motto, unter dem die Diözesanjungschützentage stehen, die vom 5. bis 7. Juli 2019 in Breyell stattfinden werden. Dafür sammelt die ausrichtende St.-Maria-Himmelfahrt-Bruderschaft Breyell-Natt 1626 gerade mit einem Sponsorenlauf Geld für die Finanzierung der großen Veranstaltung.

Seit Sonntag sind Schützen und weitere Bürger täglich unterwegs. Jeden Tag steht eine andere Etappe an, wobei es immer am Sportplatz in Breyell losgeht. Denn der wird im kommenden Jahr auch der Veranstaltungsort für die Diözesanjungschützentage sein. Von Breyell aus werden die Bruderschaften im Bezirk Nettetal-Grefrath angelaufen. In sieben Tagen werden so 100 Kilometer gelaufen, gewalkt oder mit dem Fahrrad gefahren. Jeden Tag steht eine andere Etappe unterschiedlicher Länge an. Das Ziel ist immer die Kirche des jeweiligen Ortes.

An diesem Tag ist es die Schaager Kirche, der sich nicht nur die Läufergruppe winkend nähert. Das Klappern von Walkingstöcken vermischt sich mit dem Klingeln von Fahrradglocken. Auch die Walker und Radfahrer nähern sich dem Etappenziel. Applaus brandet auf. Die Bruderschaft aus Schaag hat sich an der Kirche eingefunden und begrüßt die Sportler herzlich. An Tischen haben sie zudem kalte Getränke aufgebaut. Es wird voll an der Kirche. „Wir sind heute mit rund 60 Leuten gestartet“, sagt Stefan Terporten, erfreut über die gute Teilnahme. Er und seine Tochter Ricki hatten die Idee zu diesem Sternenlauf. Daher steht der Lauf auch unter dem Motto „Lauf mit Ricki“.



Viele Schützen sind sportlich, und ein Sponsorenlauf, um ein Stück der Finanzierungskosten zu tragen, bot sich förmlich an. „Das Tolle ist dabei, meine Firma unterstützt uns und verdoppelt die Summe, die wir durch den Sternenlauf erreichen“, sagt Ricki Terporten. Die 22-Jährige hat an diesem Abend ihre ganze Frauenfußball-Mannschaft mitgebracht, die die Schützen mit unterstützt. Das sei heute ihr offizielles Training, berichtet sie und lächelt.

Auch Bezirksschützenkönig Marcus Anstötz ist unter die Läufer gegangen. „Bislang bin ich immer mit dem Rad mitgefahren. Aber für die kurze Strecke Breyell-Schaag und zurück habe ich mich fürs Laufen entschieden“, erzählt er mit einem Augenzwinkern. Elke Braun hat hingegen zu den Walking-Stöcken gegriffen. „Bisher habe ich alle Strecken locker geschafft. Ich habe mir vorgenommen, alle Etappen mitzumachen. Die 100 Kilometer will ich voll machen“, sagt sie.