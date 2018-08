Nachfahren der Handelsfamilie Goossens besuchen Breyell

Berndt Goossens (3.v.r.) und sein Sohn Samuel sind die letzten Goossens-Namensträger in Breyell. Jetzt führten sie ihre Verwandten durch den Ort. Foto: Manfred Meis

BREYELL Nachfahren der alten Händlerfamilie Goossens trafen sich jetzt in Breyell, um auf den Spuren ihrer Vorfahren zu wandeln

Nach 133 Stufen ist der Blick über Breyell möglich. Vom „Alten Lambert“ aus kann man weit blicken, doch für die Besucher an diesem Tag ist der Blick hinunter auf die Lobbericher Straße interessant. Unter ihnen liegen die Häuser, die ihre Vorfahren einst errichteten. Die Goossens-Familie aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland blickt zurück. Der deutsche Zweig ist durch Berndt Goossens und seinen Sohn Samuel vertreten.

In der Handelsgeschichte Breyells hat der Name Goossens einen guten Klang. Arnold Anton und Elisabeth Goossens waren 1797 von Dülken nach Breyell gekommen und hatten das „Fischhaus“ am Markt (heute Lambertimarkt 6) übernommen. Um 1815 herum errichteten sie einige Meter weiter ein neues Geschäftshaus (heute Lobbericher Straße 3). 1889 kauften sie das „Nebengebäude“ (Lobbericher Straße 1). Heute ist darin die Stadtbibliothek.