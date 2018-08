Die Höhe der Strafe nach dem Angriff im Nettetaler Krankenhaus muss neu verhandelt werden

Nettetal/Krefeld Das Landgericht Krefeld verurteilte Djamal B. im Mai 2017 zu fünf Jahren Haft. Der Flüchtling hatte mit der Schere mehrfach auf einen anderen Mann eingestochen. Der Bundesgerichtshof sprach eine Verfahrensrüge aus

Der Fall des in Nettetal lebenden algerischen Flüchtlings Djamal B. kommt erneut vor Gericht. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat den Strafausspruch aufgehoben. Damit bleibt zwar der Schuldspruch wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung bestehen – aber die Höhe der Strafe wird neu verhandelt. Das Landgericht Krefeld hatte B. im Mai 2017 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

In der Hauptverhandlung hatte B.s Verteidigerin beantragt, ein psychiatrisches Sachverständigen-Gutachten einzuholen. Sie argumentierte, der Angeklagte habe aufgrund seiner Gewalt- und Angsterfahrungen in der Heimat sowie auf dem Weg von Algerien nach Deutschland zum Tatzeitpunkt an einer akuten Belastungsstörung gelitten – was eine erhebliche Verminderung seiner Schuldfähigkeit nicht ausschließe. Er habe panische Angst vor einem lebensgefährlichen Angriff auf sich entwickelt, als das spätere Opfer mit den Händen in der Hosentasche auf dem Krankenhausflur auf ihn zu kam. Dadurch sei es zu einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung in Form eines Affektsturms gekommen. Die Strafkammer lehnte den Antrag ab mit der Begründung, dass es an den erforderlichen Anknüpfungstatsachen fehle. Diese Erwägungen hat die Kammer laut BGH damals aufgrund eigener Sachkunde angestellt – allerdings nicht belegt, dass sie darüber verfügt. Darum sprach der BGH eine Verfahrensrüge aus.