Verlosung : Die RP verlost Karten für die Spanische Nacht im Finlantis

Nach der Sauna wartet die Abkühlung im Pool. Foto: Finlantis

Kaldenkirchen Es gibt Cocktails am Pool, Paella und Sangria

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Noch bis Sonntag, 26. August, hält der Sauna-Sommer Einzug im Finlantis, Buschstraße 22 in Kaldenkirchen. Unter anderem stehen verschiedene Themenaufgüsse in der Panoramasauna auf dem Programm. Die großen Fenster geben den Blick auf die Liegewiese frei. Wer eine Abkühlung braucht, springt in den Pool. Im Dampfbad kommen pflegende Peelings zum Einsatz. Zudem stehen zwei besondere Termine an: die Sternschnuppen-Nacht und die Spanische Nacht.

Es ist die Nacht der Wünsche, wenn der Meteoritenschwarm der Perseiden am Samstag, 11. August, am Nachthimmel verglüht. Bis zu 140 Sternschnuppen sind dann pro Stunde zu beobachten – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. In der Saunalandschaft können Gäste das Himmelsspektakel beim Grillen am Pool erleben.

Mit „Viva Espana“ begrüßt Finlantis die Gäste eine Woche später am Samstag, 18. August, zur Spanischen Nacht. Es gibt Cocktails am Pool, Paella und Sangria. Mediterrane Düfte locken ins Dampfbad: Ein Orangenöl-Salz-Peeling pflegt die Haut. Thematisch passende Aufgüsse in der Panoramasauna runden den Abend ab. Geöffnet ist das Finlantis wie an jedem Samstag von 10 bis 23 Uhr. Das Tagesticket kostet samstags 20,50 Euro, ein Drei-Stunden-Ticket 16 Euro. Für die Spanische Nacht verlosen wir dreimal zwei Eintrittskarten.