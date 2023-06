Drogenschmuggel auf A 61 bei Nettetal Polizei findet bei Kontrolle mehrere Kilogramm Ecstasy

(RP) Den richtigen Riecher bewiesen haben Polizisten bei einer Kontrolle an der Anschluss-Stelle Nettetal der Autobahn A 61 gehabt. Sie fanden in einem Auto die Droge Ecstasy – und nicht wenig davon. Eine 46-Jährige und ein 48-Jähriger saßen laut Polizei in dem Wagen, den Polizisten anhielten. Der in Ludwigshafen zugelassene VW Golf war aus den Niederlanden gekommen. Bei der Kontrolle zeigten sich die Insassen nach Angaben der Polizei „sichtlich nervös“. Sie erklärten, einen Tag in Eindhoven gewesen zu sein. Die Frage, ob sie verbotene Gegenstände, mehr als 10.000 Euro Bargeld, Waffen, oder Drogen mit sich führten, verneinten sie. Beim Öffnen des Kofferraums stieg den Polizisten ein beißender Chemikalien-Geruch in die Nasen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden sie in der Reserveradmulde insgesamt 8,35 Kilogramm Ecstasy in kristalliner Form im Wert von 275.500 Euro. Die beiden Insassen wurden festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Bundespolizei hat das Zollfahndungsamt Essen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Abend des 21. Mai.