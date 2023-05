Auf dem Gelände in Kaldenkirchen Unbekannte leeren nachts Feuerlöscher in Finlantis-Sauna

Unbekannte haben sich am Pfingstwochende Zugang zum Gelände der Finlantis-Sauna in Kaldenkirchen verschafft und haben dort neben einer Grillecke den Inhalt von zwei Feuerlöschern versprüht. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben einer Sprecherin der Betreibergesellschaft Stadtwerke Nettetal in der Nacht vom Samstag auf Sonntag. Weiterer Sachschaden sei dabei nicht entstanden. Auch in früheren Jahren sei es gelegentlich – vor allem im Sommer – vorgekommen, dass Unbekannte das Gelände betraten. Die Sprecherin bestätigte, die Angaben eines Facebook-Posts, dass eine Anzeige bei der Polizei gestellt worden sei. Es gebe auch schon erste Hinweise auf die Täter. Die Sprecherin dementierte jedoch die Aussage in dem Facebook-Beitrag, dass auf dem Saunagelände eine Kamera installiert sei, die das Areal nachts überwache.