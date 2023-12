Projekt am Kölsumer Weg Investor will Nettetal an neuen Windkraftanlagen beteiligen

Mehr als 300 Windkraftanlagen seit 1999 gebaut – das ist auf diesem Sektor der Energieerzeugung die Bilanz der BMR Energy Solutions GmbH. So trug es deren Geschäftsführer Guido Beckers jedenfalls jüngst den Politikern im Nettetaler Planungsausschuss vor. Der Auftritt hatte einen einfachen Grund: Das in Geilenkirchen ansässige Unternehmen möchte auch in Nettetal Anlagen errichten und hat dafür eine Fläche im Dreieck am Kölsumer Weg im Visier.