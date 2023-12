Zollkontrollen auch in NRW 461 Kilogramm Captagon gefunden – das steckt hinter der Droge

Bereits seit Ende 2022 hätten Zollfahnder wegen des Verdachtes des gewerbs- und bandenmäßigen Schmuggels und Handels von Betäubungsmitteln ermittelt, kurz darauf gab es den ersten großen Fund: Am Flughafen Köln/Bonn wurden in sieben Paketen nach Bahrain fast 60.000 Tabletten Captagon sichergestellt. „Die Drogen waren in Bremszylindern versteckt“, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung des Zolls. Bei einer Kontrolle am Flughafen Leipzig seien zudem in zwei Paketsendungen nach Saudi-Arabien – das Königreich gilt weltweit als Hauptkonsumentenmarkt – 32 Kilogramm Captagon gefunden worden. Die Tabletten waren versteckt in Duftkerzen. Im September dieses Jahres habe das Hauptzollamt Leipzig weitere 17 Kilogramm der Droge sichergestellt – in einem Pizzaofen. Eine Lieferung nach Bahrain von etwa 30 Kilogramm am Flughafen Köln/Bonn konnte ebenso verhindert werden. Hier seien die Captagon-Tabletten in einen Luftfilter eingebaut worden, heißt es in der Mitteilung.