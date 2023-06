Das bieten Hofläden in Nettetal Am mobilen Hühnerstall gibt es Eier und mehr in Automaten

Jakob Mevissen (23) hält seit zweieinhalb Jahren Hühner in einem rollenden Hühnerstall. Das Mobil fürs Federvieh hat er mit seiner Familie selbst gebaut. Innerhalb von vier Monaten fertigte der junge Landwirt die fahrbare Wohnung von der ersten Skizze bis zum fertigen Wagen an. Ein Erfolgsprojekt, sodass schnell ein zweites Hühnermobil folgte. In zwei Automaten werden nun die Eier und weitere Produkte angeboten.