Digitalisierung im Kreis Viersen Wenn der Mülleimer nach Leerung ruft

Digitale Mülleimer, die erst dann geleert werden, wenn sie tatsächlich voll sind. Grünanlagen oder landwirtschaftliche Flächen, deren Wasserbedarf digital erfasst wird. Parkleitsysteme, die durch Parkplatzüberwachung gesteuert werden. Was gar nicht mal mehr so sehr nach Zukunftsmusik klingt, ist in einigen Städten bereits Realität. Smart Citys nennen sich diese gerne. Wie auch ein eher ländlich geprägter Raum wie der Kreis Viersen bei der Digitalisierung vorne mitspielen kann, darum ging es jetzt im Regionalforum der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, das unter dem Titel „Auf dem Weg zur smarten Region Viersen“ stand.