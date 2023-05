Feuer an der Grenze zu Nettetal Feuerwehr löscht Brand auf Venloer Heide

Nettetal/Venlo · Nach einer längeren Phase ohne Regen ist die Brandgefahr in der Natur wieder gestiegen: Die niederländische Feuerwehr musste am Mittwoch, 31. Mai, ein Feuer auf der Venloer Heide an der Grenze zu Nettetal löschen.

31.05.2023, 17:51 Uhr

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Foto: Günter Jungmann

Erste Brandmeldungen habe es kurz vor 15 Uhr gegeben, berichtet der niederländische „De Limburger“. Die Feuerwehr rückte aus und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Waldbrandgefahr im Grenzegebiet stuft der Deutsche Wetterdienst derzeit auf seiner Skala „mittel“ ein. Hoch ist demnach allerdings die Brandgefahr auf Graslandflächen.

(RP)