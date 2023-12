Zollkontrollen im Raum Nettetal Womit Drogen-Schmuggler Weihnachten rechnen müssen

Die Zeiten, in denen an der deutsch-niederländischen Grenze aufwendige Stationen mit Zöllnern rund um die Uhr in Betrieb waren, sind lange vorbei. Kein Schnee von gestern sind hingegen Zollkontrollen. „Auch wenn die Grenzen grundsätzlich offen sind, sind Zollkontrollen zu jeder Tag- und Nachtzeit möglich“, sagt ein Sprecher des Hauptzollamtes Krefeld, dessen Kontrolleinheit für Verkehrswege ihren Sitz in Kaldenkirchen hat. Dass diese Aussage zutrifft, hat erst kürzlich ein 39-Jähriger erlebt, den die Kaldenkirchener Beamten mit insgesamt 954 Gramm der Droge Amphetamin in flüssiger Form erwischt haben. „Der Tatverdächtige reiste zuvor mit einem Pkw über die grüne Grenze in Nettetal in die Bundesrepublik Deutschland ein“, schildert ein Sprecher des Hauptzollamtes den Fang. „Die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln wurde von der Person verneint. Er gab an, auf dem Weg nach Kaldenkirchen zu sein, um dort Bekannte zu besuchen. Im Rahmen der Kontrolle konnte im Fußraum hinter dem Beifahrersitz eine Tüte mit einer PET-Flasche mit flüssigem Amphetamin vorgefunden werden.“ Weitere Ausbeute der Kontrolle: zwei Gramm Marihuana und drei Gramm Kokain.