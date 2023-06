Problem am Windmühlenbruch in Nettetal Unfallgefahr wegen baufälliger Pergola

Die Tage der hölzernen Pergola am Windmühlenbruch sind wohl gezählt. Aber: „Wir wollen sie nicht ersatzlos abreißen, sondern irgendetwas an der Stelle machen“, sagt der Leiter des städtischen Nettebetriebes, Hans-Willi Pergens. Wie genau der Platz neu gestaltet werden soll, das ist allerdings noch offen. Im Betrieb will man sich dazu noch Gedanken machen.