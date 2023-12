In Stadtverwaltung Nettetal Was der neue Klimamanager den Bürgern bieten will

Der 38-Jährige, der an der Uni Trier „Angewandte Umweltwissenschaften“ studiert und vor seinem Wechsel nach Nettetal schon in zwei Kommunalverwaltungen als Mann fürs Klima gearbeitet hat, will aber auch für die Bürger unmittelbar nützlich und Ansprechpartner sein. Ab Anfang kommenden Jahres möchte er eine kostenfreie Beratung für Nettetaler anbieten, die sich Solaranlagen zulegen wollen. Das soll keine Verkaufsveranstaltung werden, sondern grundlegende und seriöse Informationen zum Thema vermitteln. Im Herbst kommenden Jahres möchte Nowak dann die Werbetrommel für ein Angebot rühren, das Hausbesitzern zu einer Wärmebild-Aufnahme ihres Gebäudes verhilft. Solche Thermographie-Bilder zeigen, wo ein Haus schlecht gedämmte Schwachstellen hat, an denen es Wärme verliert. So geben sie Hinweise, wo und wie noch Energie gespart werden kann.