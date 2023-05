Stadtt will Camper versorgen Nettetal will mehr Plätze für Wohnmobile schaffen

Die vielen natürlichen Reize Nettetals sind bei diesem Thema Fluch und Segen zugleich. Denn so verlockend die Natur ist, schränken Schutzgebiete auch die Zahl der Flächen ein, die für eine Ausweisung als Wohnmobil-Stellplatz infrage kommen. Hinzu kommt: Die Stadt Nettetal verfügte in der Vergangenheit über zwei Campingplätze am De Wittsee und am Quellensee, allerdings vorwiegend für Dauercamper. Der Betrieb des Campingplatzes am Quellensee wurde 2022 eingestellt und die Anlage abgerissen. Mithin bleiben nach einer Bestandsaufnahme der Stadt derzeit nur noch an folgenden Standorten Stellplätze übrig: Wanderparkplatz am Nettebruch, Breyeller Straße in Lobberich; Wohnmobilstellplatz Flothend 1, Lobberich (drei Stellplätze); Kinderbauernhof Steffens, Hülst 16, Kaldenkirchen (drei Stellplätze) und Parkplatz am Krickenbecker See, Krickenbecker Allee 38, Hinsbeck (sechs Stellplätze).