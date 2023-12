Problem auch in Nettetal Auch nächstes Jahr werden Kita-Plätze fehlen

Doch es war nicht alleine Zuwanderung, die den Bedarf an Kita-Plätzen steigen ließ. Auch neu hinzugewonnene Baugebiete und die dort lebenden Familien haben dafür gesorgt. Und sie werden wohl auch weiter dafür sorgen, wenn realisiert wird, was bislang an weiteren neuen Wohngebieten in Nettetal so alles geplant ist. „Bis zum Jahr 2028 sind in Nettetal im Rahmen der Stadtplanung 661 Wohneinheiten geplant. Knapp die Hälfte fällt hiervon auf die Stadtteile Breyell und insbesondere Lobberich“, hat die Stadt ermittelt.