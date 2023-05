Eine Woche lang in Kaldenkirchen Nettetal glänzt wieder mit Grenzgold-Festival

Live Musik Den Auftakt macht am Samstag, 17. Juni, die Kölner Band Sophie’s World Music ab 20 Uhr mit einer Melange aus Jazz und Folk. Um einiges heftiger wird dann am 24. Juni der Schlussakkord ausfallen, wenn die Queen-Tribute-Band Queen May Rock die Bühne entert. Wieder musikalisch ganz anders gelagert ist, was am Sonntag, 18. Juni, ab 18 Uhr der Chor Quint präsentiert: 20 Frauen aus Venlo und Umgebung servieren einen Mix aus Klassik und Unterhaltungsmusik. Völlig offen ist, was die Besucher am Donnerstag, 22. Juni, hören werden. Wer sein musikalisches Talent beweisen möchte, darf ab 19 Uhr die Bühne betreten. Musik kann es sein, muss es aber nicht. Auch wer sich als Comedian versuchen oder Texte vortragen will, ist willkommen.