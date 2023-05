Brauchtum in Nettetal Bruderschaft in Breyell-Natt feiert mit Humpen-Party

Wer ist das Königspaar? Lukas Terporten und Germaine Seifert. Ihnen stehen als Minister Christian Heimers und Matthias Terporten zur Seite sowie als Königsadjutant Domenik Seewald. König wurde Lukas Terporten mit 22 Jahren beim 133. Schuss, seine Minister kommen wie er aus dem Jägerzug. Der Vogelschuss war keine spontane Entscheidung der drei Jäger, sondern ein paar Monate vorher abgesprochen.

Wo wird gefeiert? Das Festzelt steht an der Biether Straße, direkt an der Bahn auf dem alten Rötzel-Gelände.

Was sind die interessantesten Programmpunkte? Am Freitag, 2. Juni, ist um 20 Uhr die Humpen-Party. Es gibt alkoholische Mischgetränke aus Ein-Liter-Trinkgläsern. Musik macht das DJ-Team M&M-Entertainment aus Hinsbeck. Der Eintritt kostet im Vorverkauf acht Euro und an der Abendkasse zehn Euro. Samstag, 3. Juni, um 20 Uhr ist die Schützenparty, ein lockerer Dorfabend im Festzelt mit den „Alpenbanditen“ und „Lieselotte Lotterlappen“. Eintritt im Vorverkauf und an der Abendkasse: zehn Euro. Sonntag, 4. Juni, ist um 9.15 Uhr das Festhochamt in der Kirche St. Lambertus, anschließend wird der Zapfenstreich auf dem Lambertimarkt gespielt. Um 14.15 Uhr zieht der Festzug durch Breyell. Um 15.30 Uhr geht der Klompenball los. Der Eintritt ist frei. Montag, 5. Juni, ist um 9 Uhr die Bruderschaftsmesse mit Kranzniederlegung auf dem Friedhof. Dienstag, 6. Juni, ist um 17.30 Uhr die Königsparade im Natt. Den letzten großen Auftritt vor heimischer Kulisse genießt König Lukas um 20 Uhr zum Königs-Gala-Ball unter der Musik der Band „Saturn“.

Was müssen Besucher noch wissen? Parkmöglichkeiten sind gegenüber vom Festzelt und auf der Zufahrt zum alten Aldi-Gelände neben der Festwiese. Kein Eintrittsgeld wird beim Königs-Gala-Ball erhoben.