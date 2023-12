Abgerissene Holzkonstruktion in Nettetal Die Pergola im Windmühlenbruch ist weg – und was kommt jetzt?

Sitzbänke für Spaziergänger, ein paar neue Bäume und ein Mühlstein an der Stelle, an der im Windmühlenbruch die hölzerne Pergola gestanden hat – so stellt sich der Nettebetrieb eine Neugestaltung des Platzes vor. Diese Ideen gefielen in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses auch den Politikern.