Rat und Hilfe für Opfer Einbrecher in der Wohnung – und was tut dann die Polizei?

Der Bezirksbeamte ist in der Regel der dritte Polizeivertreter, den Einbruchsopfer treffen. „Wenn ein Einbruch gemeldet wird, schickt die Leitstelle zuerst einen Streifenwagen“, sagt Michael Komes, Leiter der Polizeiwache in Kaldenkirchen. Die Streifenpolizisten sehen sich den Tatort an, sichten, wo Spuren der Täter zu erkennen sind, und checken, ob sich der oder die Täter vielleicht sogar noch in der Nähe befinden. Als nächstes rücken Kollegen von der Kripo an, um Spuren zu sichern – Fingerabdrücke, Abdrücke von Schuhen oder vielleicht auch Blutspuren an aufgehebelten Türen oder zerschlagenen Scheiben.