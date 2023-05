Was Hofläden in Nettetal bieten Hofcafé soll den Laden der Familie Wilms ergänzen

Welche Produkte bietet der Hofladen an? Aus eigenem Anbau gibt es Spargel sowie verschiedene Gemüsesorten, darunter Brokkoli, Kohlrabi, Blumenkohl und Kürbisse. In den nächsten Jahren soll das hofeigene Angebot um verschiedene Obstsorten ergänzt werden. „Wir haben Äpfel, Pflaumen, Mirabellen, Sauerkirschen und Johannisbeeren gepflanzt. Doch man muss sich erst mal in die jeweilige Kultur einarbeiten und natürlich die ersten Erträge abwarten“, sagt Wilms. Die Familie baut auf neun Hektar konventionell an. Um den Kunden ein umfassendes Sortiment anbieten zu können, kaufen die Landwirte weitere Produkte weitestgehend regional und direkt vom Erzeuger ein. In dem Hofladen gibt es Orangen, Äpfel, Zitronen, Birnen, Clementinen, Bananen, Kartoffeln, Eier, Paprika, Tomaten, Zucchini, Fenchel, Champignons, Bohnen, Porree, Spinat, Pastinaken, Möhren, Lauchzwiebeln, Zuckererbsen, Salate, Rhabarber, Brokkoli, Blumenkohl, Spitzkohl, Weißkohl, Sellerie aber auch Tulpen, Geschirr, Dekoration und verschiedene Metzgerartikel aus Viersen-Dülken. Darüber hinaus gibt es Sekt, Weine und Liköre.