Mehr Personal für Ordnungsdienst in Nettetal Stadt prüft Alkoholverbot im Ingenhovenpark

Abgeschlagene Briefkästen, gestohlene Kupferfallrohre und erst kürzlich in der Nacht heruntergerissene Außenlampen eines Restaurants – davon berichten Anwohner der Hochstraße in Lobberich. Ihr Wunsch: mehr Präsenz von Polizei und Ordnungsamt. Was den städtischen Ordnungsdienst angeht, so könnte dieser Wunsch nun womöglich in Erfüllung gehen. Denn die Stadt stockt das Personal des Kommunalen Ordnungsdienstes auf. Ab Januar werden es drei neue Kräfte sein, die in Nettetal Dienst tun und damit die Personalstärke von früher drei Mitarbeitern auf sechs erhöhen. Zwei der Neuen haben ihre Arbeit vor wenigen Tagen schon begonnen.