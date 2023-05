Nachhaltigkeit im Kreis Viersen „Jeder isst. Ernährung geht uns alle an!“

Doch warum sind die Landwirte so entscheidend? Ein weiteres Ziel des Ernährungsrates besteht darin, die regionale Wertschöpfungskette zu verbessern und zu stärken. Ein Beispiel dafür ist die Gewährleistung, dass die lokal angebauten Lebensmittel auch in den Schulen vor Ort zum Einsatz kommen: „Bedauerlicherweise ist dies bisher noch nicht der Fall. Hier muss gehandelt werden“, findet Hubrach. „Oftmals fehlen jedoch geeignete Ansprechpartner, weil man nie zusammen an einen Tisch kommt.“ In einem großen Netzwerk sind die Kommunikationswege deutlich kürzer: „Häufig stellt man fest, dass man dieselben Ziele, nur zuvor nie darüber gesprochen hat.“ Hubrach: „Wir sind weiterhin auf der Suche nach Mitgliedern. Jeder, der ein Verständnis für nachhaltige Ernährung hat oder ein Anliegen in diesem Bereich verfolgt, kann sich bei uns melden. Der Ernährungsrat steht allen offen“, erklärt Hubrach.