Krippen in Nettetal Peter Poland feilt seit einem Vierteljahrhundert an seiner Krippe

Große Krippen sind in den Nettetaler Kirchen in der Weihnachtszeit Tradition. Peter Poland pflegt sie daheim. Seit fast 25 Jahren arbeitet der Kaldenkirchener Peter Poland an seiner Hauskrippe. Mit der Zeit entstand so aus kleinen Anfängen eine momentan 4,2 Quadratmeter große Anlage, die mit unterschiedlichen Gebäudegruppen, detailreicher Ausstattung und zahlreichen Accessoires besticht.