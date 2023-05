Kleine und große Schritte Nettetal auf dem Weg zur Nachhaltigkeit

Es waren nur relativ kleine Beträge, die binnen weniger Tage große Nachfrage auslösten: 100 oder 200 Euro stellte die Stadt Nettetal Anfang April Bürgern in Aussicht, die sich eine Photovoltaik-Anlage für den Balkon zulegen wollen. 10.000 Euro aus dem Stadtsäckel waren für dieses Förderprogramm locker gemacht – und in Windeseile lagen mehr Anfragen im Rathaus vor, als mit den 10.000 Euro befriedigt werden konnten. Auch wenn die Strom-Menge, die ein solches „Balkonkraftwerk“ erzeugt, im Vergleich zum gesamten Stromverbrauch in Deutschland mikroskopisch klein ist – machen viele Verbraucher mit, dann machen viele kleine Kraftwerke schon viel aus. Und selbst mit kleinen Zuschüssen lässt sich auf dem Weg zu einer die fossilen Brennstoffe und das Klima schonenden Energieversorgung nach schon etwas bewegen, wie das Beispiel aus Nettetal zeigt. Was wiederum nicht heißt, dass in der Stadt nicht auch in größeren Dimensionen bedacht wird, wie ein nachhaltiger Lebensstil und nachhaltiges Wirtschaften in Nettetal möglich werden.