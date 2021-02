Diskussion um die „Müllumlade“ in Nettetal : Neuer Anlauf für einen Wertstoffhof

Nettetal Vier Fraktionen im Stadtrat, die dort über eine Mehrheit verfügen, wollen den Bebauungsplan Ka-269 für eine Erweiterungsfläche für einen Wertstoffhof im Gewerbegebiet Nettetal-West fortführen. Die CDU lehnt das weiter ab.

Im Betriebsausschuss des Kreises Viersen im Januar wurde nun klar, dass der Kreis an seinen Plänen für das WLZ in Kaldenkirchen festhält und die Alternative Süchteln verwirft. Für das Genehmigungsverfahren, das bei der Bezirksregierung kurz vor einem positiven Ergebnis steht, ist aktuell aber nur die Müllumladestation geplant, der Wertstoffhof ist aufgrund des fehlenden Bebauungsplanes vorerst weggefallen. Die Zuwegung zum Gelände würde dann von der Seite her erfolgen. Im Betriebsausschuss des Kreises erklärte sich der ABV grundsätzlich bereit, weiterhin einen Wertstoffhof zu errichten, wenn die Stadt Nettetal das notwendige Planungsrecht dazu auf den Weg bringe. Die vier Fraktionen, die über eine Mehrheit im Stadtrat verfügen, wollen jetzt so verfahren und dem Kreis Interesse signalisieren.

Die Müllumladestation in Kaldenkirchen steht mit Plänen für die Vergärung und Kompostierung von Biomüll der Kreise Viersen und Wesel am Entsorgungszentrum Asdonkshof in Kamp-Lintfort in Verbindung. Dort soll eine Teilstromvergärungsanlage für Bioabfälle entstehen. Die neue Anlage soll 67.500 Tonnen Bioabfall im Jahr verarbeiten. Die Kreise Wesel und Viersen haben dafür den gemeinsamen Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet, um die Teilstromvergärungsanlage errichten zu können. In den Kreisen fallen rund 32.500 (Wesel) und rund 35.000 (Viersen) Tonnen Bioabfall an – ohne Grünschnitt. 2019 wurde ein Genehmigungsantrag gestellt. „Wenn alles gut läuft, könnte 2021 mit dem Bau begonnen werden. Ende 2022 soll die Anlage in Betrieb gehen“, sagte Geschäftsführer Peter Bollig vom Asdonkshof in einem RP-Interview im Juni 2020. Diese Anlage auf dem neuesten Stand der Technik solle „einen vergleichsweise günstigen“ Entsorgungspreis von knapp 80 Euro netto pro Tonne Bioabfall erreichen. Die Bioabfallbehandlung erfordert eine Investition von knapp 33 Millionen Euro. Nahezu die Hälfte der erforderlichen Mittel soll durch ein Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanziert werden.