Corona-Zahlen Kreis Viersen : Vier Todesfälle, Inzidenzwert steigt auf 52

Kreis Viersen Aktuell gelten im Kreis Viersen 209 Menschen als corona-infiziert. Bei 27 von ihnen wurden Corona-Mutationen nachgewiesen. Bei einem der jüngsten Todesfälle wurde eine Mutation nachgewiesen.

Der Kreis Viersen meldet vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Dabei handelt es sich um eine 90-Jährige und eine 98-Jährige aus Kempen, außerdem eine 84-Jährige und eine 72-Jährige aus Nettetal. Bei der 72-Jährigen wurde die südafrikanische Variante des Coronavirus nachgewiesen. Bislang wurden in 63 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen (fünf Fälle mehr als am Vortag). Von den 63 sind 27 Menschen aktuell infiziert – davon fünf mit der südafrikanischen und 22 mit der englischen Variante. Aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge geht der Kreis Viersen von weiteren 55 Infektionen mit Mutanten aus. Davon gelten 14 Menschen als aktuell infiziert. Bei fünf von ihnen wird von einer Infektion mit der südafrikanischen Variante und bei neun von einer Infektion mit der englischen Variante ausgegangen. Insgesamt meldete der Kreis Viersen am Donnerstag 24 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Aktuell gelten damit 209 Personen als infiziert, davon 57 in Viersen (-2), 22 in Nettetal (+3), vier in Brüggen (wie am Vortag), 21 in Schwalmtal (+2) und 20 in Niederkrüchten (+1). Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt von 49 auf 52.