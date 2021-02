Corona im Kreis Viersen : Corona-Fälle bei ambulantem Reha-Dienst

Am Dienstag galten 201 Personen im Kreis Viersen als infiziert - das sind acht weniger als am Vortag. Foto: dpa/Britta Pedersen

Kreis Viersen Bei einem ambulanten Reha-Dienst in Viersen sind mehrere Mitarbeiter und Patienten mit dem Coronavirus infiziert. Wie viele Personen insgesamt betroffen sind, stehe noch nicht fest.

Bei einem ambulanten Reha-Dienst in Viersen sind mehrere Mitarbeiter und Patienten mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Kreis am Dienstag mitteilte, traten die ersten Fälle bereits am Freitag auf; wie viele Personen insgesamt betroffen sind, stehe noch nicht fest. Noch würden mögliche Kontaktpersonen benachrichtigt.