Vorfall in Nettetal-Schaag : Kradfahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Die verletzte Kradfahrerin kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Foto: dpa

Schaag Laut Polizei übersah eine Autofahrerin aus Nettetal bei einem Unfall am Sonntag eine Kradfahrerin, die ihr entgegen kam. Ein Rettungswagen brachte die 24-Jährige ins Krankenhaus.

Schwere Verletzungen hat sich eine 38-jährige Kradfahrerin aus Brüggen bei einem Unfall zugezogen. Dies teilte die Polizei im Kreis Viersen mit. Am Sonntag gegen 17.10 Uhr war eine 24-jährige Nettetalerin mit ihrem Wagen auf der Boisheimer Straße in Nettetal-Schaag unterwegs. In Höhe von Hausnummer 12 wollte die Frau nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen.