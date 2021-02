Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen verharrt bei 42

Kreis Viersen Seit Donnerstag steht der sogenannte Inzidenz-Wert – die Zahl der Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen je 100.000 Einwohner – im Kreis Viersen bei 42.

Seit Samstag wurden dem Kreis-Gesundheitsamt insgesamt 44 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. „Aktuell gelten 208 Personen im Kreis Viersen als infiziert“, so eine Sprecherin. Das sind 14 mehr als am Freitag.

„Bislang wurden in 51 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen“, so die Sprecherin. Das sind sieben mehr als am Freitag. „Da nicht alle positiven Proben sequenziert beziehungsweise typisiert werden, geht der Kreis aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge von weiteren 54 Infektionen mit Mutanten aus“, erklärte die Sprecherin weiter – das sind acht mehr als am Freitag. Davon entfallen laut Kreis 77 Ansteckungen auf die südafrikanische und 28 auf die englische Corona-Mutante.