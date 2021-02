Kostenpflichtiger Inhalt: Ortsgeschichte Nettetal : Heute vor 75 Jahren kamen 600 Vertriebene aus Tolkemit nach Kaldenkirchen

An der Tolkemiter Straße hinter der Mühle in Kaldenkirchen erinnert ein Denkmal mit Anker an die Heimatstadt der Vertriebenen. Foto: Heribert Brinkmann

Kaldenkirchen Mitten in einem Wohngebiet findet man an einem Stichweg einen Stein mit Anker. Er erinnert an der Tolkemiter Straße an die Heimat von etwa 600 Vertriebenen, die 1946, vor genau 75 Jahren, aus Westpreußen an den Niederrhein kamen.