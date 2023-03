Unfall in Nettetal Jugendlicher prallt mit Mountainbike in ein Auto

Wie die Polizei am Samstagabend mitgeteilt hat, hat sich am Freitag, 24. März, um 14.05 Uhr ein Unfall an der Kreuzung Bergstraße/ Ecke Parkstraße in Nettetal-Hinsbeck ereignet; dabei wurde ein 14-jähriger Radler leicht verletzt. Der Jugendliche war mit seinem Mountainbike auf der Bergstraße in Richtung Parkstraße unterwegs. An der laut Polizei rechts vor links geregelten Kreuzung stieß er mit dem Wagen eines Vorfahrt-berechtigten Nettetalers (55) zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht am rechten Bein. Er wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben. Rad und Auto wurden durch den Unfall beschädigt, konnten aber weiter gefahren werden.