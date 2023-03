Bauprojekte in Netteal So geht es nach dem Brand für Kita „Zauberwald“ weiter

In der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses des Rates stellte Winz auch Neubaupläne für eine weitere städtische Kindertagesstätte an der Von-Waldois-Straße in Breyell vor. Der Kindergarten mit vier Gruppen für 80 Mädchen und Jungen entsteht auf einer Fläche von 3246 Quadratmetern, die Hälfte davon ist Spielfläche. Die Investitionshöhe wird auf 5,1 Millionen Euro beziffert. Um Fördergelder in Anspruch nehmen zu können, muss das Bauvorhaben bis Ende 2024 fertiggestellt sein. „Wir werden auch in Breyell Wert auf ökologische Bauweise, Holz als Baustoff, begrünte Fassaden und energieoptimierten Betrieb über Solarthermie legen“, sagt Pergens.