Tatort Nettetal 85-Jährige wird Opfer eines Trickdiebs

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag, 23. März, zwischen 10 und 11 Uhr an der De-Ball-Straße an der Tür einer 85-Jährigen geklingelt. Er erklärte der Frau, er sei Dachdecker und müsse auf dem Dachboden nach dem Schornstein schauen. Da er auf die Frau einen seriösen Eindruck machte, ließ sie ihn ins Haus.