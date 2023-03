Vorfall in Nettetal-Kaldenkirchen Radler knallt gegen Wohnmobil

Ein Pedelecfahrer hat sich bei einem Unfall am Samstag gegen 17.55 Uhr auf der Ravensstraße in Nettetal-Kaldenkirchen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteitl, war der 47-jährige Kaldenkirchener mit seinem E-Bike auf der Ravensstraße in Fahrtrichtung Vennstraße unterwegs und war kruz unaufmerksam, als ere in vor ihm geparktes Wohnmobil zu spät bemerkte. Er fuhr auf das wohnmobil auf, stieß mit seinem Kopf gegen das Heck und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.