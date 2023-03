Lecker essen im Kreis Viersen Ob gesund oder üppig: So schmeckt das Frühstück im westlichen Kreis Viersen

Serie | Grenzland · Ob gesund oder üppig, ob im traditionellen oder modernen Ambiente, ab am Montag oder am Wochenende: Im westlichen Kreis Viersen gibt es viele Möglichkeiten, um sich zum Start in den Tag verwöhnen zu lassen.

24.03.2023, 18:23 Uhr

Von Brüggen bis Viersen gibt es viele Frühstücksmöglichkeiten. Hier eine Auswahl. Der „Genholter Hof“ in Brüggen-Genholt bietet außer sonn- und montags ab 9 Uhr Frühstücksbüffet. Für 19,90 Euro pro Person gibt es etwa Tee, Kaffee, Wasser und Saft, Brot, Brötchen, Aufschnitt, Käse, Eier, Cerealien, Produkte aus dem Hofladen. „Wir machen Obstsalat und wechselnde Desserts selbst“, sagt Chefin Gertrud Ingerieth. Hier geht es zur Bilderstrecke: Frühstückstipps von Brüggen bis Viersen