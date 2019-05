Serie Radfahren in der Region : Mit dem Tretmobil zum Flugplatz

Eine Rast lädt zu einem traumhaften Ausblick über die Krickenbecker Seen ein. Foto: Julia Esch

Nettetal Mit einem Rad zu viert fahren — das geht! In dieser Folge unserer Radserie führt die Tour mit dem Tretmobil von den Krickenbecker Seen zur Venloer Heide.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Esch

Ein Familienausflug zu den Krickenbecker Seen auf vier Rädern – damit ist nicht eine Reise mit dem Auto gemeint, sondern eine Tour mit einem Tretmobil. Besonders für Kinder ist der Spaß an dieser Stelle groß, denn in der Regel sind es die Eltern, die auf der Rückbank treten dürfen, auf den vorderen Plätzen ist Fahrtwind genießen angesagt. Es geht natürlich auch andersherum – die zurückgelegte Strecke dürfte dann aber bescheiden ausfallen.

Gelenkt wird mit einem Hebel, der für beide Fahrer greifbar ist, oder mit einem Lenkrad, je nach Modell. Mit einem Tretmobil können bis zu vier Personen fahren, zwei können dabei in die Pedale treten. Wer mit einer größeren Gruppe aufbrechen möchte, kann beim Verleih auch mehrere Gefährte aneinander koppeln. Unbedingt bedenken: Dafür müssen auch genügend Fahrer in der Gruppe sein, pro Tretmobil ist mindestens ein Fahrer notwendig, zu empfehlen sind zwei.

Info Ein Ausflug mit dem Tretmobil Verleih Am Minigolf-Platz befindet sich der Verleih. Ein geeignetes Tretmobil – je nach Anzahl der Personen – können Besucher zwar auch spontan buchen, aber bei gutem Wetter empfiehlt es sich, vorher anzurufen. Auch für größere Gruppen wird um Reservierung gebeten. Pro Zug können bis zu 25 Personen fahren. Ein Tretmobil kostet pro Stunde sechs bis neun Euro. Kontakt Telefon 02153 800122 oder 0174 8888810, E-Mail:

klitsie.fahrraeder@gmail.com Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag: 10 bis 17 Uhr; Freitag: 10 bis 14 Uhr; Samstag und Sonntag: 11 bis 18 Uhr.

Bei dieser Tour kommt es nicht auf die gefahrenen Kilometer oder die Geschwindigkeit an – mehr als zehn Kilometer sollte man sich zu zweit nicht vornehmen, besonders, wenn es das erste Mal ist. Unsere Strecke fasst knapp neun Kilometer. Wer hingegen bereits mit dem Vierrad unterwegs gewesen ist, kann die Strecke ausweiten. Eine Stelle auf der gezeigten Tour bietet sich dafür an. Alternative Routen können Besucher vor Ort am Info-Zentrum an den Krickenbecker Seen oder beim Tretmobil-Verleih erfragen.

In Nähe des Tretmobil-Verleihs am Minigolf-Platz gibt es ausreichend Parkplätze. Zur Navigation können Anreisende die Adresse des Info-Zentrums Krickenbecker Seen nutzen: Krickenbecker Allee 36 in Hinsbeck. Nur wenige Meter hinter dem Info-Zentrum liegt auf der linken Seite der Minigolf-Platz. Von hier aus startet unsere vorgeschlagene Tour. Richtung Info-Zentrum und Parkplatz fahren, dahinter links auf den Radwanderweg abbiegen.

Das Gefährt ist zwar breiter als ein Fahrrad, kann aber Umlaufgitter und Pöller auf der Strecke einwandfrei passieren. Dem Radweg folgen. Zur linken Hand liegt das Hinsbecker Bruch, zur rechten Hand das Glabbacher Bruch. An den Ufern gibt es auf gesamter Strecke bis zur Bundesstraße 221 genügend Möglichkeiten, das Tretmobil abzustellen und eine Pause zu machen. An den Seen sind viele Vögel zu Hause, wie Graureiher oder Haubentaucher. Die Strecke führt anschließend weiter vorbei am Schloss Krickenbeck. Das stand bereits, als sich die Seen im heutigen Naturschutzgebiet bildeten. Vorgänger war eine Burg, die zwischen 1244 und 1251 errichtet wurde, schätzen Experten. Die vier Seen – Hinsbecker Bruch, Glabbacher Bruch, Poelvenn und Schrolik – sind Anfang des 15. Jahrhunderts durch Torfgewinnung in Niedermooren entstanden.

Dem Weg bis zur B221 folgen, hier am besten absteigen und das Tretmobil an der Ampel über die Straße schieben. Direkt dahinter geht der Radweg weiter. Bereits an der Kreuzung ist das Restaurant Birkenhof ausgeschildert und der Weg Richtung Venloer Heide. Auf dem Hinweg nicht Richtung Birkenhof abbiegen, sondern geradeaus weiterfahren. Dieser Wege führt durch die Heidelandschaft auf niederländischem Gebiet zu einem Segelflugplatz, an dem sich auch eine Radwege-Kreuzung und Info-Tafeln zu umliegenden Radwegen und der Heide befinden. Hier kann man die Piloten beim Abheben und Landen in ihren Maschinen beobachten. Es gibt eine Sitzbank; in den anliegenden Wald führt ein kleiner Wanderpfad. Mit etwas Glück erwischt man bei gutem Wetter in unmittelbarer Nähe des Radwegs einen am Flugplatz parkenden Eiswagen. Wer an dieser Stelle mehr Kraftreserven übrig hat, als für den Rückweg nötig sind, kann sich auf den Tafeln informieren und den befestigten, ausgeschilderten Radwegen folgen und beispielsweise eine Rundfahrt um den Flugplatz machen.

Vom Flugplatz aus geht es zurück Richtung Birkenhof für eine Rast. Wer etwas eigenes dabei hat, kann auf der gesamten Strecke nach schönen Stellen für ein Picknick Ausschau halten – es gibt genügend Gelegenheiten. Die Tretmobile sind außerdem mit Gepäck-Körben ausgestattet, in denen Proviant bequem verstaut werden kann. Nach einer Stärkung hilft das Terrain beim Rückweg etwas mit: Die meiste Zeit geht es leicht bergab, das macht den Beinen die Arbeit etwas leichter.

Wer einen weiten Blick über den Schroliksee schweifen lassen möchte, kann ein Stück vor Schloss Krickenbeck Ausschau halten zu seiner rechten Hand: Hier befindet sich eine Aussichtsplattform. Das Gefährt am besten am Rande des Radwegs parken und dann zu Fuß auf die Plattform gehen.