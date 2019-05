Hinsbeck : Auto prallt gegen Baum — Fahrer schwer verletzt

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hinsbeck Ein Kempener ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Nettetal schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 21-Jährige gegen 23.40 Uhr auf der Grefrather Straße aus Hins­beck in Richtung Grefrath.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem er ein Auto überholt hatte, kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kippte auf die Seite. Der Kempener wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(emy)