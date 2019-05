Lobberich : Lions-Club spendet für Alte Kirche Lobberich

Bei der Übergabe (v.l.): Rudolf Siemes, Franz Thölen, Oliver Gehse, Hans Oelers, Stefan Hauertz, Bastian Rütten, Peter Ottmann, Claudia Fehre. Foto: Heinz Koch

Lobberich Die Theaterveranstaltung „Ein Hochstapler erzählt“ in der Alten Kirche in Lobberich war nicht nur ein Publikumserfolg, sondern lohnte sich auch finanziell. Den Reinerlös in Höhe von 1500 Euro konnte der Lions-Club Nettetal, der die Veranstaltung mit Einführung durch Hans Matussek gemeinsam mit dem Generalintendanten des Krefelder Theaters, Michael Grosse, organisiert hatte, jetzt an den Förderverein der Alten Kirche überreichen.

Zur Spendenübergabe kamen unter anderem der Präsident des Lions-Clubs, Peter Ottmann, sowie vom Förderverein der Alten Kirche der Vorsitzende Stefan Hauertz, Kassiererin Claudia Fehre und der Leiter des Arbeitskreises, Bastian Rütten. Dieser sagte, die Spende werde dafür eingesetzt, die Elektrik in der Alten Kirche zu erneuern.

(heko)