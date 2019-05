Hinsbeck : 15.000 grüne Fäden für einen Anzug

Hinsbeck Im Textilmuseum sind ab Sonntag, 5. Mai, Werke von Barbara Esser und Wolfgang Horn zu sehen.

Textildesignerin Barbara Esser und Architekt Wolfgang Horn haben sich vor mehr als 20 Jahren dazu entschlossen, gemeinsam den Weg in die freie Kunst zu wagen. Besonders die Weberei, die Objektkunst und die Fotografie bedienen beide Künstler in ihren Werken. In all ihren Exponaten aber findet sich eines wieder: der textile Gedanke. „Seit längerem läuft es nun schon richtig gut“, sagt Horn.