Wirtschaft im Kreis Viersen : Firmen im Kreis Viersen sehen in EU „großen Vorteil“

Firmen im Kreis Viersen sehen in EU „großen Vorteil“

Kreis Viersen Mehr als die Hälfte der Firmen im Kreis Viersen sehen im EU-Binnenmarkt einen Vorteil oder sehr großen Vorteil für ihren Betrieb. Das ist eines der Ergebnisse einer Befragung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein vor der Europawahl am 26. Mai.

Wie beurteilen die Unternehmen am Niederrhein die Bedeutung der EU? Welche Rolle spielt der Binnenmarkt für ihr Geschäft? Dazu befragte die Kammer ihre Mitgliedsunternehmen. Mehr als 400 Betriebe aus der Region, davon 100 aus dem Kreis Viersen, haben sich beteiligt.

„Unsere Analyse zeigt, dass die europäische Integration für die Wirtschaft in der Region insgesamt und die Betriebe vor Ort im Kreis Viersen, in Krefeld, Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss von großer Bedeutung ist“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Für weniger als ein Prozent ist der Binnenmarkt ein Nachteil. „Die Unternehmen schätzen die Vorzüge des Binnenmarkts“, so Steinmetz. „Er ist für den Wohlstand unserer Region von großer Bedeutung.“