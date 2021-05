Anmelden für besonderen Fahrrad-Gottesdienst : Mit dem Rad Gottes Schöpfung rund um Issum erfahren

Issum Für den 20. Juni hat Vikarin Lisa Schönrock einen Fahrrad-Gottesdienst konzipiert. Um planen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich.

Der Gottesdienst ist Teil ihrer Ausbildung. Das bedeutet für sie zum einen Arbeit, andererseits habe sie aber auch überlegt, was ihr Freude bereitet, könnte auch für andere schön sein. Der Niederrhein eigne sich besonders für Touren mit dem Rad, stellte Lisa Schönrock in ihrer Zeit in Issum fest. Damit war der erste Punkt schon gesetzt. Das Thema Schöpfung beschäftige sie ohnehin, beides zu kombinieren war dann kein Problem mehr.

Die Strecke ist extra so gestaltet, dass Menschen jeden Alters mit auf Tour gehen können, sowohl Familien mit Kindern, als auch Menschen, die kräftemäßig keine weite Strecke bewältigen wollen. Die Tour hat eine Länge von 15 Kilometern. Zwischendurch gibt es immer wieder Stationen, an denen nicht nur verschnauft, sondern auch zugehört und mitgemacht werden kann. Und es gibt Musik.

Am Pfingstmontag : Open Air-Gottesdienst an Haus Wildenrath

Gestartet wird in kleineren Gruppen an der evangelischen Kirche in Issum. Die einzelnen Gruppen starten zeitversetzt um 9, 9.30, 10 und 10.30 Uhr. Um besser planen zu können, ist eine Anmeldung nötig. Im aktuellen Gemeindebrief befindet sich auf Seite 31 ein kurzer Überblick von der Aktion und der QR-Code für die jeweilige Startzeit. Demnächst wird auch ein Plakat mit den QR-Codes im Schaukasten an der evangelischen Kirche ausgehängt. Alternativ kann man sich beim Gemeindebüro melden unter der Telefonnummer 02835 445414. Neben Name, Adresse und Telefonnummer ist auch die Teilnehmerzahl, die gewünschte Startzeit und eine Mailadresse anzugeben.