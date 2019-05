Nettetal : Rückmeldung zur Vertrauensbildung

Nettetal WIN fordert eine erläuternde Antwort auf Hinweise zu einer möglichen Kindeswohlgefährdung.

Das Jugendamt soll Bürger, die eine mögliche Kindeswohlgefährdung schriftlich oder in elektronischer Form melden, zeitnah über den Bearbeitungsstand informieren. Dies fordert die Nettetaler Wählergemeinschaft „Wir in Nettetal“ (WIN). Ratsmitglied und WIN-Sprecher im Jugendhilfeausschuss Andreas Zorn erklärt: „Die Rückmeldung an die Bürger, dass ihr schriftlich oder elektronisch gemeldeter Hinweis einer möglichen Kindeswohlgefährdung von der Verwaltung zeitnah bearbeitet wird, ist als vertrauensbildende Maßnahme unbedingt erforderlich.“ Bislang würden Bürger nur bei mündlichen oder telefonischen Hinweisen direkt eine Rückmeldung dazu bekommen, ob und wie gehandelt wird.