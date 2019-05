Breyell : Stadtnomaden: 14 Wohnungen in zwölf Monaten

Die Stadtnomaden Felix Zeltner und Christina Horsten mit Tochter Emma in der Stadtbücherei in Nettetal. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Es ist das ultimative Experiment: Eine Familie mit kleinem Kind begibt sich ein Jahr lang auf eine Entdeckungstour quer durch ihre Wahlheimat New York. 14 Wohnungen wird das Trio in dieser Zeit nutzen, sich jeden Monat eine neue Unterkunft suchen – so geschehen Christina Horsten und Felix Zeltner, die ein Buch über ihre Erlebnisse geschrieben haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit Kurzem ist „Stadtnomaden – Wie wir in New York eine Wohnung suchten und ein neues Leben fanden“ im Handel, nun stellten sie es in der Stadtbücherei in Nettetal vor.

Angefangen hatte alles mit der spontanen Kündigung ihrer Wohnung, als sie gerade mit ihrer Tochter Emma nach deren Geburt aus dem Krankenhaus kamen. Innerhalb von sechs Wochen sollten sie ausziehen und fühlten sich nach dieser Ankündigung im November „wie die heilige Familie: Eine junge Familie – vor Weihnachten und wohnungslos“, sagte Christina Horsten.

Zwei Jahre hatte das Paar in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt, nun also das abrupte Ende. Laut Felix Zeltner begann „eine fanatische Suche“ nach einer neuen Behausung, die sie bei ihrem neuen Vermieter Angelo fanden. Leider hatte dieser innerhalb der zwei Wochen nach der Besichtigung einen umfangreichen Umbau der Wohnung begonnen. Das Paar fühlte sich sowohl in der nun eher einem Rohbau ähnelnden Wohnung als auch in dem Viertel nicht wohl. Nun begann eine wahre Umzugsodyssee, die die junge Familie quer durch die Stadt mit ihren acht Millionen Einwohnern führte.

Anschaulich beschrieb das Paar in der Stadtbücherei seine Erlebnisse, immer wieder untermalt von Filmsequenzen aus diesem Jahr, das sie von Long Island City über Chinatown, Harlem bis Washington Heights führte. Während dieser Zeit warfen sie Ballast ab, besaßen am Ende nur noch drei Koffer und eine Spielkiste.

(eva)