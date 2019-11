Breyell : Unbesetzte Stellen für die Inklusion

Nettetal Die Gesamtschule Nettetal schrieb einen „blauen Brief“ an die Bezirksregierung Düsseldorf. Durch Versetzung und Nicht-Besetzung von offenen Stellen wird die Situation im Bereich der Inklusion für Kinder mit Förderbedarf schwierig.

Ende Oktober erhielten die Eltern von der Gesamtschule Nettetal einen Brief zur Situation in der Inklusion. Schulleiter Leo Gielkens teilt darin den Eltern mit, dass sich seit Schuljahresbeginn die personelle Situation im Bereich der Inklusion leider deutlich verschlechtert habe. Durch die Versetzung einer Kollegin und die nicht erfolgte Besetzung von drei Sonderpädagogik-Stellen sei die Schule beim Personal noch stärker in den Unterhang gerutscht.

Geöffnet Die Gesamtschule Nettetal in Breyell lädt für Samstag, 30. November, von 9.30 bis 13.30 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Seit 1992 wird sie als vierzügige Ganztagsschule geführt. Zurzeit unterrichten etwa 90 Lehrkräfte knapp 1000 Schüler (Jahrgänge 5 bis 13), auch in Klassen mit gemeinsamem Unterricht (Inklusion).

Auf Nachfrage der Redaktion bestätigt eine Sprecherin der Bezirksregierung, eine Überlastungsanzeige seitens der Sonderpädagoginnen und -pädagogen der Schule erhalten zu haben. Daraufhin habe die Bezirksregierung in konstruktiven Gesprächen mit der Schulleitung und den sonderpädagogischen Lehrkräften Regelungen überprüft, die die Organisation und den Personaleinsatz betreffen, und anschließend mögliche „Optimierungspotenziale“ erarbeitet. Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen sei von einer Verbesserung der Situation an der Schule auszugehen. Bei Bedarf würden die Gespräche fortgesetzt.

Im Vergleich zu anderen Gesamtschulen sei die Gesamtschule Nettetal generell personell gut ausgestattet. Die Bezirksregierung verweist darauf, dass die Schule in diesem Jahr Stellenzuweisungen für Lehrkräfte erhielt, die auch besetzt wurden. Lediglich im Bereich der ausgebildeten sonderpädagogischen Lehrkräfte blieben Stellen unbesetzt. Zurzeit seien zwei Stellen für Sonderpädagogik an der Schule ausgeschrieben.

Die Besetzungen mit sonderpädagogischen Fachkräften stellt nicht nur in Nettetal, sondern landesweit eine Herausforderung dar und ist nicht zufriedenstellend. Ursache ist insbesondere ein Mangel an Bewerbern für die ausgeschriebenen Stellen. Die Bezirksregierung kann, so eine Sprecherin, auf die besondere Situation in der jeweiligen Schule mit Abordnungen und Versetzungen von Lehrern reagieren. Im Rahmen der Neuausrichtung der Inklusion könnten Stellen im Gemeinsamen Lernen teilweise auch mit Lehrkräften mit allgemeinem Lehramt besetzt werden. Auch Fachkräfte in multiprofessionellen Teams, dazu gehören beispielsweise Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter, könnten die Schulen unterstützen, so dass mehr sonderpädagogische Kapazitäten für die Inklusion frei werden.