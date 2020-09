Kommunalwahl 2020 inNetteteal : Das Duell in Nettetal: Küsters gegen Wagner

Nettetal Vor der Stichwahl am 27. September treffen Amtsinhaber Christian Wagner (CDU) und Christian Küsters, Herausforderer der Ampel, bei einem Rededuell am Dienstag live aufeinander. das Duell ist über Livestream bei RP ONLINE ab 19 Uhr zu verfolgen.

Wer wird am Sonntag zum Bürgermeister in Nettetal gewählt? Herausforderer Christian Küsters, Kandidat der Ampel, tritt gegen CDU-Amtsinhaber Christian Wagner an. Beim RP-Duell in der Stadtbücherei in Nettetal-Breyell treffen die Kontrahenten am Dienstag, 22. September, ab 19 Uhr aufeinander. Moderiert wird die Veranstaltung von Martin Röse, RP-Redaktionsleiter in Viersen, und der Welle Niederrhein. „Wir streamen die Veranstaltung live im Internet bei RP ONLINE“, sagt Röse. „So kann sich jeder ein Urteil bilden, wem er seine Stimme gibt.“ Im ersten Wahlgang hatte Christian Küsters 48,1 Prozent der Stimmen erhalten, Christian Wagner 37,5 Prozent. Weil es keiner über die 50-Prozent-Marke schaffte, findet am 27. September die Stichwahl statt.